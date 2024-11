Três Lagoas inicia programação cultural de fim de ano com eventos gratuitos

Com a chegada dos últimos meses do ano, Três Lagoas se prepara para uma temporada de eventos culturais. A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) divulgou a agenda de atividades para o final de 2024, que promete atrair público de todas as idades. Com apresentações de teatro, dança, musicais e exposições, todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.

A programação começa no dia 19 de novembro, com a exposição “Natal em Cores”, que será realizada na avenida Rosário Congro, número 560, no Centro, a partir das 19h. Em seguida, no dia 21 de novembro, o Galpão da NOB recebe o teatro “Retalhos Inteiros”, às 19h30.

No dia 28 de novembro, o Galpão da NOB será palco da Cantata de Natal – “Noite de Luz”, também às 19h30. Já no dia 3 de dezembro, a “Luz, Câmera e Música” traz o espetáculo com os violinistas e a orquestra municipal de Três Lagoas, na Diretoria de Cultura, às 19h.