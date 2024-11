Três Lagoas intensifica atendimento nas unidades de saúde neste sábado em campanha do Novembro Azul

A médica Maria Tereza Vasconcelos, especialista em saúde da família, explica que a campanha não se restringe à prevenção do câncer de próstata, mas também aborda cuidados gerais com a saúde masculina. “Teremos atendimento médico, exames de rastreio de doenças infectocontagiosa, HIV, sífilis, hepatite e checagem de exames laboratoriais com os homens”, destaca.

As Unidades de Saúde da Família (USF) de Três Lagoas vão intensificar o atendimento ao público masculino neste sábado (30), no encerramento da campanha Novembro Azul, dedicada à prevenção do câncer de próstata. Ao todo, mais de 600 homens já participaram da ação.

A médica Maria Tereza Vasconcelos, especialista em saúde da família, reforça que a campanha vai além da prevenção do câncer de próstata, abordando também cuidados gerais com a saúde masculina, incluindo a saúde mental. “Atuo há mais de cinco anos na unidade do Interlagos e convido todos os homens a comparecerem e cuidarem da saúde integralmente. É preciso cuidar da saúde física e também do emocional. A depressão nos homens e a questão do suicídio são mais graves e precisam ser enfrentadas”, destaca.

Os horários estendidos das unidades têm facilitado o acesso da população masculina aos serviços. Para o motorista Paulo Rocha, a iniciativa de atendimento no fim de semana é essencial para quem tem uma rotina de trabalho intensa. “Eu trabalho muito e com serviço pesado, mas sempre que possível, eu passo no postinho e faço check-ups. Acho muito importante nós fazermos a prevenção e cuidarmos da nossa saúde para não ter nenhuma surpresa desagradável no futuro. Todos os homens deveriam fazer o mesmo. Essa ação ajuda muito quem trabalha durante a semana”.

A campanha Novembro Azul é fundamental para conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e dos cuidados com a saúde geral.