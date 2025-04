Três Lagoas registra 335 acidentes de trabalho em 2025

O movimento “Abril Verde” tem como objetivo disseminar e conscientizar os empregadores, trabalhadores e toda a população sobre a implantação de ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Em Três Lagoas, a maioria das vítimas são trabalhadores da construção civil.

Com uma referência familiar, o técnico de segurança no trabalho, Vitor Santana, cresceu em padarias e conheceu o processo de produção desde cedo. Se profissionalizou na área e fez uma especialização em confeitaria, mas em maio de 2013, ao chegar para trabalhar, uma situação mudou o rumo da vida dele.

“Cheguei para trabalhar após o almoço, estava preparando uma massa de salgados para encomenda, desliguei a máquina para tirar a massa. Mas ao tentar tirar, acabei encostando meu joelho no botão de acionamento, o que acabou fez com que a máquina voltasse a funcionar com a minha mão ainda dentro, o que ocasionou em uma amputação ao nível do punho”, explicou.