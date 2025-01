Três Lagoas sediará 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente em janeiro

A Prefeitura de Três Lagoas realizará a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente no dia 24 de janeiro de 2025, na Câmara dos Vereadores. O tema do evento será ‘Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica’. A iniciativa está em conformidade com a Portaria nº 1.079/2024 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

O objetivo do encontro é discutir e elaborar propostas para enfrentar os desafios climáticos e contribuir com a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O evento contará com a participação de representantes do governo, sociedade civil, setor privado e comunidade acadêmica, promovendo diálogo e cooperação em torno da sustentabilidade.