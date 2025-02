TVC Empresa: Instituto Visão Solidária comemora um ano em Três Lagoas com promoções especiais

O Instituto Visão Solidária está completando um ano de atuação em Três Lagoas (MS), oferecendo opções acessíveis de óculos de grau e de sol. Desde sua inauguração, a unidade tem se destacado pelos preços competitivos e pela variedade de produtos, com mais de 2.000 modelos disponíveis. Durante o quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, do TVC HD Canal 13.1, algumas das ofertas foram divulgadas.

Para marcar a data, a empresa lançou uma promoção especial de volta às aulas. Durante o período, os clientes podem adquirir um óculos completo – armação mais lentes com antirreflexo – por 12 parcelas de R$ 10. Além disso, as armações continuam com preço fixo de R$ 49,99, valor que se mantém desde a chegada do instituto à cidade.

A gerente da unidade, Aline Matias, destaca que a aceitação do público tem sido positiva. “Fomos muito bem recebidos em Três Lagoas e seguimos comprometidos em oferecer qualidade com preços acessíveis. Muitas pessoas se surpreendem com os valores e aproveitam para adquirir mais de um modelo”, afirma.