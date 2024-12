TVC na Rua: Moradora reclama de falta de coleta de lixo em rua de Três Lagoas

Uma moradora da Rua Marcondes Leal Garcia, no bairro Parque São Carlos, próximo à Avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas, procurou o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, nesta sexta-feira (20), para relatar problemas com a coleta de lixo. Segundo ela, desde que se mudou para o endereço no último sábado, a empresa Financial, responsável pelo serviço, não realiza a coleta no local.

“Coloquei o lixo na lixeira para a Financial fazer a coleta, e até agora nada. Tento ligar para o número que eles divulgam para reclamações, mas ninguém atende. Como pode ver, no vídeo em frente à minha casa, não sou só eu [que estou com problema]. Acho que o pessoal joga lixo ali porque eles não coletam nesta rua”, desabafou a moradora.

Além da falta de coleta, a situação tem gerado o acúmulo de resíduos na via pública, causando transtornos para os moradores daquela região.