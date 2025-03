Um movimento que alavanca mais ainda o rádio

O Grupo RCN de Comunicação, no último dia 5 de fevereiro, inaugurou na cidade de Dourados emissora de rádio em frequência modulada – 90,3MHz, concretizando antiga aspiração para estar atuando nas três principais cidades de Mato Grosso do Sul. Presente em Três Lagoas e Campo Grande, além de estar nas cidades da Costa Leste – Aparecida do Taboado e Paranaíba, tornou -se o Grupo RCN de Comunicação, organização de emissoras de rádio abrangente para a radiodifusão sul mato-grossense por conta da área territorial que suas ondas sonoras alcançam, assim como, população e público ouvinte que atinge. Agora, dá mais um passo visando proporcionar à esse mesmo público ouvinte e aos seus anunciantes mais interatividade ao veicular, obedecendo as peculiaridades das cidades Três Lagoas, Campo Grande e Dourados, a programação de rádio da Rede Massa, concebida pelo apresentador Carlos Massa – o Ratinho, que na atualidade está presente em mais de 80 grandes cidades do Brasil.

Vamos veicular alegria, entretenimento, notícias, entrevistar e continuar no jornalismo atuante defendendo os mais legítimos interesses da sociedade civil. A veiculação da programação da Rede Massa, proporcionará nossa presença em aproximadamente 2/3 do território sul-mato-grossense, considerando- se ainda o quantitativo populacional por conta da área de alcance das emissoras localizadas nas três principais cidades do nosso Estado, além de chegar em cidades circunvizinhas no estado de São Paulo. Sentimo-nos jubilosos por oferecer uma nova programação em Três Lagoas a partir de 11 de março e em Campo Grande no dia 13 do corrente mês. Nosso propósito é proporcionar ao empresariado a oportunidade de anúncio de suas empresas simultaneamente nestas três grandes praças, veiculando suas ofertas e promoções, além de evidenciar suas marcas para o incremento de seus negócios.