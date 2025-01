Unidade Coronariana do HR reduz em 40% transferência de pacientes para capital

Segundo a coordenadora de Atenção Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde, Sandra Letícia de Souza Soares, o HR desempenha papel essencial no Plano de Regionalização Hospitalar do Estado, que busca descentralizar os atendimentos de média e alta complexidade. “Hoje conseguimos atender pacientes da Costa Leste sem a necessidade de transferi-los para Campo Grande. Isso significa mais agilidade, comodidade e dignidade para os pacientes e suas famílias”, ressaltou.

A UCO dispõe de 10 leitos de UTI, capacidade para atender até 125 pacientes por mês, além de contar com equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para emergências cardíacas. Com investimento de R$ 1,05 milhão, a nova estrutura consolida o hospital como referência em alta complexidade na região Leste de Mato Grosso do Sul.

A inauguração da Unidade Coronariana (UCO) no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, trouxe avanços significativos para a saúde de pacientes da região. Desde a inauguração, em 21 de novembro, a unidade já reduziu em 40% as transferências de pacientes para Campo Grande, oferecendo atendimento especializado e de alta complexidade em cardiologia.

Além dos avanços em cardiologia, o hospital também se tornou referência em outras áreas, como cirurgias bariátricas e procedimentos urológicos de alta complexidade, incluindo a retirada de cálculos renais por métodos minimamente invasivos. Outra conquista é a unidade de terapia intensiva pediátrica, que tem suprido a demanda de toda a região e, em alguns casos, de outras localidades do estado.

A ampliação do hospital segue em pauta, com estudos para a construção do Bloco C, que deverá abrigar novas especialidades em alta complexidade, como neurocirurgia e

ortopedia.

ESTRUTURA

Inaugurado em junho de 2022, o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé foi construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados, em um prédio com blocos setorizados, que dispões de 116 leitos. Ele conta com 460 funcionários diretos e mais 600 indiretos, chegando 1.060 empregos gerados na cidade.

O hospital disponibiliza atendimento ambulatorial de média e alta complexidade, assim como consultas especializadas, pronto socorro, enfermaria, UTI adulto e pediátrica, clínica geral, serviços de Endoscopia Adulto e Infantil, Colonoscopia, Broncoscopia, Ultrassom/Dopler e Ressonância Magnética, entre outros procedimentos para atender a população de Três Lagoas e toda região. A capacidade do hospital é de 218 cirurgias por mês.