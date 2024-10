Vacina contra a poliomielite será injetável a partir do dia 4 de outubro em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SES) informou que o esquema vacinal contra a poliomielite passará por mudanças, em Três Lagoas, conforme decisão do Ministério da Saúde (MS). A vacina oral da poliomielite bivalente (VOPb), conhecida popularmente como “gotinha”, será substituída pela vacina inativada poliomielite (VIP), que tem aplicação injetável. Na sexta-feira (27), segundo a secretaria, foi o último dia em que as unidades de saúde da cidade realizaram a aplicação da vacina via oral.

A SES informou ainda que, com a mudança, um novo esquema vacinal contra a doença será implementado. Dessa forma, entre os dias 30 de setembro e 3 de novembro, o município, não realizará a aplicação da “gotinha” em crianças de 1 ano e 3 meses, e 4 anos de idade. No período, a imunização será paralisada para que, a partir de 4 de novembro, o novo esquema vacinal possa iniciar. Será o seguinte : 1ª dose (crianças de 2 meses), 2ª dose (crianças de 4 meses) e 3ª dose (crianças de 6 meses). A dose de reforço será aplicada somente aos 15 meses. Neste ano, a campanha de vacinação contra a poliomielite atingiu apenas 37% de cobertura vacinal, enquanto a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%.