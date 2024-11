Vereador pede a suspensão dos radares para adequações

Rodrigues destacou que radares sinalizados e medidores de velocidade visíveis, como os localizados em frente à Universidade Federal, são mais eficazes para alertar os motoristas. Ele solicita que o executivo municipal reveja o convênio firmado com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou com a empresa responsável pelos dispositivos.

Na última sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, ocupou a tribuna para criticar o novo sistema de radares eletrônicos instalados na cidade. Segundo ele, os dispositivos carecem de sinalização adequada, como displays de velocidade visíveis aos motoristas, e estão mais voltados para a arrecadação do que para promover a segurança no trânsito.

A polêmica também gerou opiniões divergentes entre os moradores. Victor Sanches, operador de máquinas, acredita que o número de radares é excessivo, causando mais transtornos do que benefícios. “Sou a favor, mas não dessa quantidade. No horário de pico, fica muito difícil andar com tantos semáforos e radares próximos”, afirmou.

Já Eliel Vitor defende os radares, mas questiona a efetividade na redução de acidentes. “Em parte, está ajudando, mas os acidentes estão acontecendo, então não está funcionando como deveria.”

Os radares, instalados sob autorização da Prefeitura de Três Lagoas, têm sido alvo de reclamações de condutores, que alegam terem sido penalizados por sinalização insuficiente.