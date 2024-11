Vítima fatal da BR-262 era natural de Aparecida do Taboado

A vítima, natural de Aparecida do Taboado, cidade localizada a 128 km de Três Lagoas, estava seguindo no sentido Leste para Oeste da rodovia BR-262. Ao passar pela região da Fazenda Rodeio, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo violentamente com um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre a capital e o interior do estado.

Com a força do impacto, o veículo de Samuel rodou na pista e parou a mais de 10 metros do local da colisão. O motorista do ônibus e os passageiros não sofreram ferimentos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e atenderam à ocorrência.

Após a confirmação do óbito, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local. O boletim de ocorrência foi registrado como morte a esclarecer. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar se Samuel residia em Três Lagoas ou apenas estava de passagem pela cidade, além de investigar as causas que levaram o motorista a invadir a pista contrária, provocando o acidente fatal.