Ladrão furta bolsa com notebook de carro no bairro Quinta da Lagoa

Na manhã desta quinta-feira (6), um homem furtou uma bolsa com um notebook de dentro de um carro e fugiu de bicicleta. O crime aconteceu na avenida Padre João Thomes, no cruzamento com a avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas (MS).

A vítima relatou que estacionou o veículo por volta das 7h44, próximo a uma empresa de terraplanagem. Assim que saiu do carro, o suspeito aproveitou a distração para furtar a bolsa, que continha um notebook da marca Acer.