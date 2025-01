Motorista invade avenida causa acidente e deixa casal ferido

Durante a noite o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, foram chamados para comparecer no local, onde um casal, em uma moto, teria ficado feridos, após colidirem contra um carro. As vítimas, que tiveram escoriações, contaram que seguiam, da área sul, para norte, pela avenida João Thomé, quando o veículo teria cruzado a sua frente, causado o acidente.

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro, deixou uma pessoa ferida na noite desta quinta-feira (30), na avenida Padre João Thomes, cruzamento com a rua Egídio Thomé, bairro Vila Alegre, leste de Três Lagoas (MS).

As vítimas, foram levadas para à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no local, o pare é obrigatório, para quem transita, pela rua Egídio Thomé, dando a preferência, para quem trafega pela avenida João Thomes. O motorista permaneceu no local, e acompanhou o socorro das vítimas e prestou sua versão aos policiais militares.