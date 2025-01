MS lidera expansão florestal no país com novos investimentos na celulose

A expansão do setor florestal em Mato Grosso do Sul deve ter continuidade em 2025. Com o avanço das indústrias de celulose, o estado desponta como um dos maiores polos do país. Segundo Benedito Mário, diretor executivo da Reflore-MS, os projetos já em execução, como a fábrica da Arauco em Inocência e a indústria de celulose da Bracell, prevista para Água Clara, reforçam o potencial da região.

“Começamos com cerca de 100 mil hectares de eucalipto plantados e hoje já alcançamos 1,7 milhão. Para atender os projetos em andamento e futuras demandas, devemos chegar a 2,5 milhões de hectares”, destaca Benedito. Além da celulose, o setor também abastece indústrias de ferro-gusa e etanol de milho, aumentando a relevância da cadeia produtiva.

A expansão tem reflexos positivos na economia do estado, com a geração de milhares de empregos e o fortalecimento de regiões como a da Costa Leste, onde está Três Lagoas, que viu sua população dobrar nos últimos anos.

Benedito enfatiza a preocupação socioambiental do setor com áreas de preservação permanente acima do exigido por lei e iniciativas de recuperação de solo e sequestro de carbono. “Acreditamos que Mato Grosso do Sul será a Califórnia brasileira. Temos espaço, tecnologia e mercado para crescer ainda mais”, afirma Benedito, acrescentando que o estado possui 8 milhões de hectares na Costa Leste, dos quais 3 milhões podem ser utilizados para plantação de eucalipto.