Prefeitura inicia implantação de sistema digital em parceria com a UFMS

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), iniciou o processo para modernização administrativa com a implantação de um sistema de informações digitais em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A apresentação oficial do sistema ao prefeito Cassiano Maia e secretários, foi feita nesta semana pelo secretário de Administração, Jardel Matos.

O projeto foi conduzido pela equipe técnica da UFMS, liderada por Anderson Viçoso de Araújo, diretor da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade, Maurílio Mussi Montanha, diretor de Engenharia de Software, e Eduardo Peralta, coordenador geral do PoP-MS da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A experiência da UFMS em transformação digital e gestão tecnológica foi destacada como essencial para o sucesso do projeto.

De acordo com o prefeito, a iniciativa é mais um passo para consolidar Três Lagoas como uma cidade modelo em inovação e gestão pública no estado de Mato Grosso do Sul. “A implementação desse sistema é parte do nosso compromisso de oferecer serviços públicos de maior qualidade, com mais agilidade e menor custo para a população.”

Modernização e Eficiência

O novo sistema digital foi desenvolvido para aprimorar a eficiência dos processos administrativos e reduzir o tempo de resposta às demandas dos munícipes. Segundo o secretário de Administração, a transformação digital é uma prioridade para a gestão municipal. “Este é um momento de inovação que trará benefícios diretos à população, como menos burocracia e mais facilidade no acesso a serviços públicos, além de reduzir a necessidade de deslocamentos até os órgãos municipais.”