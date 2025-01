Quinta-feira será de altas temperaturas e previsão de temporal para Três Lagoas

Mais um dia típico de verão, com temperaturas em elevação e previsão de chuva forte no período da tarde. A quinta-feira (30), será de sol com muitas nuvens e tem previsão de chuva forte inclusive com a possibilidade de temporal, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia amanhece com sol seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade moderada. Na costa Leste de Mato Grosso do Sul, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.