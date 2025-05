Região da Costa Leste agora é oficialmente o Vale da Celulose

Por força da Lei Estadual nº 6.404, de 2025, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (8), a região formada por municípios impulsionados pela cadeia produtiva da celulose em Mato Grosso do Sul passa a ser reconhecida oficialmente como Vale da Celulose.

De autoria do deputado estadual José Roberto Caravina (PSDB), a legislação reconhece 12 municípios que se destacam como polos estratégicos de desenvolvimento econômico, logístico e social ligados à produção da commodity: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

A criação do Vale da Celulose reforça a importância da indústria de base florestal para a economia do Estado e abre espaço para ações de marketing territorial e políticas públicas direcionadas. A nova denominação poderá ser utilizada em documentos oficiais, materiais de divulgação, sinalizações e campanhas institucionais, além de fomentar ações voltadas à consolidação da região como polo de desenvolvimento sustentável.