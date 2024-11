Três Lagoas se destaca no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2024

A Prefeitura de Três Lagoas obteve uma conquista ao figurar entre os principais municípios de Mato Grosso do Sul no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR) 2024. A cidade alcançou 54,24 pontos, ficando em 5º lugar no ranking estadual e superando Campo Grande, que ficou em 7º, e Dourados, em 17º. O índice também mostra um pequeno aumento de 0,48 pontos em relação ao ano passado, quando a cidade registrou 53,76 pontos.

O IDSC-BR é uma ferramenta que avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas cidades. O índice é elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), com apoio de entidades como a Caixa, o Ministério do Meio Ambiente e a União Europeia.

Três Lagoas obteve pontuações notáveis em diversas áreas, incluindo: