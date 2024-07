A Casa é Sua: 'Café com Negócios' ajuda empreendedores em Três Lagoas

Em entrevista ao quatro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, desta quinta-feira (4), o empreendedor e mentor do ‘Café com Negócios’, Márcio Viegas, falou sobre os anos de sucesso do projeto, que visa ajudar empreendedores de Três Lagoas e região.

“A cada evento buscamos aprender e fornecer o melhor para os empreendedores e líderes de Três Lagoas, através de conhecimento prático, que é um dos pilares focado no empreendedorismo para empresário e profissionais”, explicou Márcio Viegas.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, aconteceu nesta quinta-feira (4), a 6ª edição do ‘Café com Negócios’, no Papillon Eventos. O encontro tem se consolidado com um dos maiores eventos focados em empreendedorismo e fortalecimento do desenvolvimento econômico e social da região.

O encontro possibilita ‘networking’ com troca de conhecimento e experiência de profissionais de sucesso de Três Lagoas e de vários lugares do Brasil, com conexões que geram muitas relações de negócios e possibilidades de criação de empreendimentos na cidade.

Veja mais na entrevista abaixo: