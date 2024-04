A Casa é Sua: Cidade Encantada é o local que faz a alegria da criançada

Nesta terça-feira (23), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, visitou a Cidade Encantada, um parque infantil projetado para garantir a diversão e o entretenimento das crianças enquanto gastam energia. O local é inclusivo e aberto para todos os pequenos.

A ideia de trazer um parque fechado para proporcionar diversão às crianças surgiu da experiência vivida por Geisiely Gonçalves, na Bélgica, onde residiu por nove anos. Segundo a proprietária, a Cidade Encantada é voltada para crianças que começam a andar até os 12 anos de idade, com a exigência de que pais ou responsáveis acompanhem as crianças de até 4 anos. Para as crianças com mais de 4 anos, os pais têm a opção de deixá-las no local enquanto cumprem compromissos pessoais.

O parque oferece monitoramento constante das crianças, além de uma variedade de brinquedos, fraldário, campo de futebol, cantina e café cortesia para os acompanhantes. O parque funciona de quarta a domingo, das 14h às 22h.

O espaço também está disponível para aluguel, sendo uma opção para a realização de eventos infantis, como aniversários e batizados, para até 85 pessoas. O pacote inclui serviços de recreação, monitor, salão privativo com infraestrutura completa, como mesas, cadeiras, talheres, pratos, copos, toalhas de mesa e jarras de bebidas.

