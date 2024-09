A Casa é Sua: confira as dicas de viagens com Dayane Lira, proprietária da Vivence

O quadro 'A Casa é Sua' do programa TVC Agora, nesta quinta-feira (25), entrevistou Dayane Lira Shinzato, sócia-proprietária da Vivence, a agência de turismo responsável pela realização de seus sonhos.

Nesta semana, comemora-se o Dia Mundial do Turismo, e Dayane trouxe dicas para quem prefere praias. Entre o Nordeste e o Sul, ela diz que as praias nordestinas se destacam por serem mais quentes, cristalinas e com ótimos hotéis e restaurantes.

Em relação às hospedagens em resorts, a empresária explica que é uma questão relativa e depende do perfil do viajante. Ela cita que “o resort é para quem quer descansar em uma estrutura com várias piscinas, entretenimento, música ao vivo, com crianças, praias privativas, e os hotéis são para quem quer se aventurar, fazer passeios diferentes a cada dia, conhecer outros lugares e explorar a região”.

Confira todas as dicas na entrevista abaixo: