A Casa é Sua: na hora de arrumar a mala, saiba como economizar espaço

No quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, exibido na quinta-feira (8), foram compartilhadas dicas sobre como otimizar e economizar espaço ao organizar a mala de viagem.

A Personal Organizer Suélen Yamassaki destacou que seu objetivo é ajudar as clientes a garantir praticidade ao levar o necessário durante as viagens. Entre as estratégias para economizar espaço, ela mencionou o uso de organizadores específicos, nos quais as roupas são dobradas e colocadas em divisórias com zíper.

Outra sugestão é preparar e separar conjuntos completos de roupas para cada dia da viagem, armazenando-os em envelopes identificados de acordo com a ocasião em que serão utilizados.

Confira o quadro completo abaixo: