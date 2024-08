A Casa é Sua: pratique esporte sem perder o seu estilo

Nesta terça-feira (6), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre estilo em movimento com a empresária Márcia Carli. Manter o corpo em movimento é fundamental para uma vida saudável e pode contribuir para a longevidade. Praticar exercícios com estilo e conforto torna essa atividade ainda mais prazerosa.

Apaixonada por exercício físico, Márcia Carli decidiu abrir a própria loja de roupas fitness. Inaugurada há um ano, a loja 'Márcia Carli Estilo em Movimento' está localizada na rua Bom Jesus da Lapa, número 1048, no Centro de Três Lagoas. Há dois meses, a empresária expandiu os negócios com a abertura da loja 'Magister Container Fitness', situada no shopping da cidade.

A Magister apresenta uma linha de produtos fitness tanto para o público masculino quanto feminino. Para o Dia dos Pais, a Márcia comenta que há uma seleção especial de camisetas masculinas importadas, confeccionadas com fio peruano legítimo.

Para Márcia, o vestuário de academia vai além da prática de exercícios. "A roupa de academia que a gente fala, na verdade, é uma roupa de estilo de vida. Você opta por ter um estilo mais confortável para o seu dia a dia nesse clima quente e, claro, para a prática de exercícios. O importante é o estilo de vida saudável que adotamos. Atualmente, essas roupas prezam muito pelo conforto, com tecidos tecnológicos que permitem a evaporação do suor e evitam odores. Comprar uma roupa não fitness não oferece o mesmo potencial que um tecido fitness proporciona".

O quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, nas terças e quintas-feiras.

Veja o quadro completo abaixo: