A Casa é Sua: Quitutes da Teni completa seis anos de empreendedorismo em Três Lagoas

O quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, nesta terça-feira (9), abordou sobre o empreendimento Quitutes da Teni, que completou seis anos de empreendedorismo em Três Lagoas.

Em entrevista no ‘A Casa é Sua’, a proprietária do Quitutes da Teni, a Taniele Aparecida falou sobre a história do estabelecimento, que fica localizado na rua Generoso Siqueira, bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

“Estamos há mais de 10 anos nesse ramo do empreendedorismo. Lembro quando resolvemos colcoar em prática esse sonho de culinária e levar caminho para as pessoas através do alimento. É um trabalho de muita persistência, pois no começo não dava muito lucro”, contou

O quadro ‘A Casa é Sua’ é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Assista a entrevista completa abaixo: