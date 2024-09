A Casa é Sua: saiba a importância da tecnologia na educação

Nesta terça-feira (10), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, recebeu a diretora do Exitus Sistema de Ensino, Cristiane Cândido, para falar sobre a importância da tecnologia na educação.

Atualmente, a tecnologia é uma realidade presente em diversas áreas, tanto na vida profissional quanto na pessoal, destacando a era de uma grande transformação digital. E, nesse cenário tecnológico, as escolas não poderiam ficar de fora.

A diretora ressaltou a importância da tecnologia no aprendizado dos alunos. "Não há como pensar em educação hoje sem associar a tecnologia. É claro que, de forma muito positiva, a tecnologia é uma ferramenta que veio para ficar. Os recursos tecnológicos proporcionam ao professor a capacidade de tornar as aulas mais dinâmicas, produtivas e interativas, despertando o interesse do aluno e desenvolvendo a aprendizagem. Não conseguimos mais imaginar a sala de aula como era antes, com o aluno apenas copiando do quadro sem interação. Hoje, o aluno é muito curioso e já chega à escola com muita informação”.

Ela compara a forma de ensino de antigamente e de hoje em dia. “Há 10 anos, a educação estava restrita à interação entre aluno e professor. Hoje, com a tecnologia, conseguimos envolver também os pais. Em nossa escola, dispomos de uma plataforma onde os pais acompanham a evolução da aprendizagem do aluno em tempo real. Eles têm acesso não só ao boletim, mas também ao que o aluno estudou no dia e à sua produção em relação à turma. Isso permite que os pais meçam a aprendizagem de seus filhos durante as tarefas. Além disso, os pais podem assistir às videoaulas e procurar a melhor resolução para as atividades. Inclusive, já não usamos mais a agenda física; agora, temos uma agenda digital. Assim, acabaram-se os tempos dos bilhetes de 'não trouxe a minha agenda'. Em tempo real, conseguimos manter a comunicação com as famílias”.

A escola atende todas as faixas etárias. “Atendemos desde crianças da educação infantil, a partir dos 4 anos, até terceiro ano do ensino médio. Os alunos do terceiro ano, que pegaram um pouco da geração anterior, com quadro de giz ou até mesmo o canetão, percebem a diferença e gostam do mundo que a tecnologia trouxe. Eles mal conseguem imaginar a vida sem essas inovações. Quando contamos como era no passado, eles ficam surpresos com algumas informações. A tecnologia, o celular, a internet e a velocidade com que a informação chega a eles fazem parte da realidade deles, e eles não saberiam viver de forma diferente”.

Se, por algum motivo, um aluno não puder comparecer à aula, não é um impedimento. “Com um atestado médico, ele consegue assistir às aulas de casa, ver os vídeos e ter acesso ao que o professor passou. Ele pode fazer as atividades sem precisar esperar que um colega leve o caderno emprestado. Pelo WhatsApp, eles trocam informações rapidamente sobre trabalhos e atividades. Imaginem nossa comunicação sem a tecnologia: seria possível enviar um recado e esperar dias pela resposta, ou enviar uma carta? No mundo atual, enviamos um e-mail e recebemos uma resposta instantânea, não há como voltar atrás. A escola precisa se adequar a essa realidade".

