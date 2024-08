A Casa é Sua: saiba o que é cisto sinovial

Nesta terça-feira (13), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre o cisto sinovial, com o ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia das mãos, dr. Robson Hideki Otino.

O médico explica que, um cisto sinovial é uma pequena bolsa de líquido que se forma ao longo das articulações ou dos tendões. “São essas bolinhas ou caroços que podem surgir no punho, no dorso da mão, nos dedos, na região anterior do punho, no pé, no tornozelo e até no joelho, onde é chamado de Cisto de Baker. As articulações são revestidas por uma membrana que produz o líquido sinovial, uma espécie de lubrificante. Em algumas pessoas, essa membrana pode apresentar uma fraqueza, o que faz com que se forme um abaulamento, como uma bexiga cheia de líquido sendo pressionada. O cisto sinovial pode aparecer sem uma causa específica, após esforços repetitivos ou devido a traumas, como pancadas".

O diagnóstico é feito de forma clínica. “Detectamos através da anamnese, ou seja, uma conversa detalhada com o paciente, e de um exame físico bem realizado. Com isso, já é possível diagnosticar um cisto sinovial. No entanto, em casos mais complexos, também podemos utilizar ultrassonografia e ressonância magnética para auxiliar nos diagnósticos diferenciais", explica.

Para entender as opções de tratamento disponíveis para o cisto, é importante avaliar a situação de cada paciente. "A remoção desse cisto pode ser feita cirurgicamente, mas antes de decidir o tratamento, é importante entender a queixa do paciente. Na maioria das vezes, o cisto é assintomático, ou seja, não causa dor nem desconforto, e, nesses casos, apenas monitoramos o paciente periodicamente, a cada seis meses ou um ano. No entanto, se o cisto estiver causando dor, especialmente na fase inicial ou quando está crescendo, iniciamos com um tratamento conservador, usando medicação analgésica e anti-inflamatória, repouso articular, imobilização da mão com uma tala, e fisioterapia para aliviar a dor”.

O cisto também pode desaparecer espontaneamente, mas tem uma alta chance de recidiva, de acordo com o ortopedista. “Em alguns casos, ele pode se romper acidentalmente, por exemplo, após um impacto. Antigamente, existia uma prática em que o cisto era rompido de forma intencional, usando um objeto pesado, como uma Bíblia, para dar uma pancada no cisto, causando hematoma e inflamação. Embora isso o fizesse desaparecer, tinha uma alta taxa de recidiva”.

Atualmente, outras técnicas são utilizadas. “Temos opções como a punção do cisto, onde utilizamos uma agulha para retirar o líquido e injetar corticoide ou outra substância para tentar colabar o cisto. No entanto, essa técnica também tem uma taxa de recidiva de 70% a 80%, de acordo com alguns estudos. Se o cisto causa desconforto estético ou interfere na movimentação, a cirurgia é uma opção. Trata-se de um procedimento simples, rápido e seguro, com uma taxa de recidiva muito menor, de 10% a 20%".

O médico afirma que a recuperação da cirurgia é simples, assim como o procedimento, que é rápido e realizado com anestesia local e sedação. “Após a cirurgia, o paciente pode voltar para casa no mesmo dia. Os pontos são retirados entre 10 e 15 dias, e nesse período, liberamos para atividades leves. Atividades mais pesadas são permitidas por volta de 60 dias. Alguns pacientes podem precisar de fisioterapia, mas na maioria dos casos, isso não é necessário".

Ele explica que o cisto pode surgir em qualquer idade, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os cistos sinoviais são benignos, ou seja, não é câncer e nem pode se transformar em um.

