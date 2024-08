A Casa é Sua: saiba tudo sobre implante dentário

O quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, conversou com o cirurgião-dentista e implantodontista Arthur Kari para esclarecer dúvidas e desmistificar informações que propagam medo sobre o processo de implante dentário, um tratamento acessível que beneficia muitas pessoas.

Segundo o dentista Arthur Kari, o tratamento odontológico evoluiu ao longo do tempo, e os implantes dentários surgiram para substituir dentes perdidos. Esse procedimento é indicado para pessoas acima de 18 anos que perderam um ou mais dentes por diversos motivos, como traumas ou acidentes.

“Esse procedimento pode ser realizado desde a fase da adolescência até a idade adulta. Há algumas restrições relacionadas ao estado geral de saúde do paciente, mas na maioria dos casos, fazemos uma anamnese, em contato também com o médico do paciente. Se houver alguma contraindicação, não realizamos o procedimento”, explicou o dentista.

Antes de iniciar o procedimento, o paciente passa por avaliações e exames médicos para que seja elaborado um plano de tratamento. “Sobre a dor do procedimento, após finalizado o tratamento, o próprio paciente costuma relatar que, na verdade, era mais medo do que dor. Existem anestésicos que minimizam completamente a dor durante o procedimento. Após isso, basta seguir os protocolos pós-operatórios”, detalhou Kari.

Veja mais na entrevista abaixo: