A Casa é Sua: saiba tudo sobre poços artesianos

Nesta quinta-feira (22), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, abordou sobre poços artesianos, com a participação do sócio proprietário da Hidropoços, Bruno Patrezi.

Bruno compartilhou que sua paixão pelo ramo vem de família, que trabalha com poços artesianos e semi-artesianos há bastante tempo. Ele explicou que a principal diferença entre os dois é que o poço artesiano atinge geralmente um nível de água mais profundo, onde a água jorra naturalmente sem a necessidade de uma bomba, enquanto o semi-artesiano requer o uso de uma bomba para extrair a água.

Continue Lendo...

Esses poços podem ser instalados tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais. Bruno mencionou que existem três tipos diferentes de máquinas utilizadas para perfurar poços, cada uma adequada para um tipo específico de local: uma máquina grande, ideal para fazendas, sítios e terrenos amplos; uma de tamanho médio; e uma pequena, que pode ser utilizada em espaços mais restritos, como um corredor de apenas 2 metros.

De acordo com Bruno, o processo de perfuração de um poço normalmente leva apenas um dia ou meio período. No entanto, ele ressaltou a importância da assistência e manutenção periódica do poço, recomendando que seja feita preferencialmente uma vez por ano, para garantir seu bom funcionamento ao longo do tempo.

Confira o quadro completo abaixo: