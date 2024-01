Instituto Visão Solidária será inaugurado dia 6 de fevereiro em Três Lagoas

Uma nova rede no segmento ótico será inaugurada em Três Lagoas. Criado em 2015, o Instituto Visão Solidária tem como objetivo oferecer diversas opções de alta qualidade e com o preço baixo para toda a população.

Tornando-se franquia em 2022, o instituto irá inaugurar sua 3º loja em Mato Grosso do Sul. A inauguração será no dia 6 de fevereiro no munícipio.

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (23), o supervisor da rede Instituto Visão Solidária, Magno Pires Pedroso, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a novidade.

Veja a entrevista completa abaixo: