Papo Reto: Apae de Três Lagoas completa 49 anos com várias ações

A diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Neuza Inácio, falou sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre entre os dias 21 e 18 de agosto, durante participação no quadro "Papo Reto", do programa TVC Agora, desta quarta-feira (21).

Esta semana é nacional e organizada pela Federação Nacional das Apaes, da Apae Brasil. “A Apae está no Brasil há 70 anos. Em Três Lagoas, a Associação completa 49 anos neste mês de agosto. A Semana Nacional foi lançada há 60 anos no país e ela é muito importante, pois é o momento em que a equipe se reúne e conta a nossa história. O tema desse ano é “História das Apaes: Quem somos e o que fazemos dentro das nossas Apaes”.

De acordo com a diretora, esta semana é de extrema importância para todas as Apaes. “É um período em que todas as Apaes realizam um trabalho de conscientização com a comunidade, para que as pessoas conheçam as histórias das instituições, visitem nossas escolas e entendam o nosso trabalho e projetos. Queremos que a comunidade veja quem são nossos estudantes e quais projetos desenvolvemos em nossa instituição. Atualmente, na Apae de Três Lagoas, temos um pouco mais de 250 estudantes e oferecemos educação infantil, Ensino Fundamental I e EJA. Além disso, temos um grupo de alunos que são preparados para serem inseridos no mercado de trabalho local".

Antes da criação das Apaes, muitas famílias enfrentavam grandes desafios para cuidar dos filhos com deficiência. "Muitas vezes, as crianças ficavam isoladas, pois os pais não estavam preparados para lidar com deficiências intelectuais, que podem variar de leves a severas. Com a fundação da Apae, surgiu um espaço com uma equipe especializada, incluindo professores e profissionais de diversas áreas, para atender crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual ou múltipla".

Veja o quadro completo abaixo: