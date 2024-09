Papo Reto: deputado federal Rodolfo Nogueira fala sobra rachadura do PL em visita a Três Lagoas

O deputado federal do Partido Liberal (PL), Rodolfo Nogueira, esteve em Três Lagoas em busca de fortalecer a base do partido e participou do quadro “Papo Reto”, do programa TVC Agora , da TVC HD, Canal 13.1, nesta quarta-feira (25).

Nogueira também é 1° vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e participa da Comissão de Turismo, da Comissão de Segurança e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal do Brasil. O deputado está visitando diversos municípios da região sul de Mato Grosso do Sul e procura estabilizar a situação do partido no município.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, o PL enfrenta uma rachadura. O deputado explica que não acompanhou os desdobramentos de perto, visto que estava auxiliando sua esposa, que concorre às eleições municipais para a prefeitura de Dourados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, ele citou a divisão interna que o partido passa por não ter apoiado a candidatura para prefeito do clínico-geral Paulo Veron. Ele conta que “em Três Lagoas, eu não participei diretamente dessa construção. Acompanhei as notícias, que havia um candidato no PL que tentou sair novamente, mas parece que a executiva daqui decidiu apoiar o Dr. Cassiano, e, com certeza, temos que acompanhar o que o partido decidiu.”

Confira a entrevista: