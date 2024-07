Papo Reto: governador distrital Rotary 4.470 visita Três Lagoas

O governador do Distrito 4.470 do Rotary International, Alvimar Lima de Castro, visitou Três Lagoas e destacou as ações realizadas pela entidade, durante participação no quadro "Papo Reto", do programa TVC Agora, desta quarta-feira (24).

Alvimar explica que o Rotary é uma organização não política e não governamental. “Por este motivo, ele adquire algumas condições que outras entidades não possuem no sentido de levar seu trabalho para áreas com restrições, principalmente em outras partes do mundo, como o Oriente Médio e o norte da África. Nessas regiões, os Estados Unidos, a Cruz Vermelha e a ONU têm dificuldade de atuação, mas o Rotary consegue identificar as necessidades das comunidades locais e agir em prol delas. Este é o trabalho do Rotary no mundo inteiro: um trabalho voluntário. Não há salários ou empregos no Rotary; as pessoas oferecem suas habilidades e trabalho voluntário para melhorar as comunidades, sempre com essa filosofia”.

Por ser mantido através do trabalho voluntário, o Rotary conta com diversas parcerias. “Temos bastante trabalho e até pagamos um pouco para realizá-lo, mas contamos com muitas parcerias. Nossos parceiros vêm do comércio, da política e de outras áreas. Graças a essas parcerias, conseguimos viabilizar nossas ações e melhorar a vida das comunidades de maneira mais eficaz”.

De acordo com Alvimar, as visitas dos governadores do Rotary são fundamentais para fortalecer a rede global da organização e assegurar que as necessidades das comunidades locais sejam atendidas de maneira eficaz. “O objetivo das visitas é garantir que, em todo o mundo, o trabalho do Rotary esteja alinhado com as necessidades das comunidades locais. Atualmente, temos 531 distritos de Rotary no mundo, cada um com centenas de clubes e milhares de associados. Somando todos os membros, incluindo os jovens do Rotaract, já passamos de 1,5 milhão de rotarianos”.

O governador explica que o Rotary não se restringe a fronteiras geográficas ou políticas, mas organiza a atuação em faixas específicas ao redor do globo. “O Rotary não obedece a limites geográficos ou políticos, mas segue uma faixa no globo terrestre entre os trópicos. Essas faixas inserem suas comunidades, e o Brasil é coberto por duas grandes faixas: a faixa 29 e a faixa 31. No Brasil, temos 31 distritos, cada um com uma faixa de atuação específica. Nosso distrito, o 4470, abrange o noroeste do estado de São Paulo, todo o Mato Grosso do Sul e a faixa Leste do Paraguai, com clubes em Pedro Juan Caballero”.

