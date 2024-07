Rede de Postos 7 Mares realiza 'Festa Julina' em Três Lagoas

Bandeirinhas, vestidos caipiras e muita comida típica. Com o mês de julho chega também as festas ‘julinas e a rede de postos 7 Mares está realizando essa tradicional festividade nas unidades do grupo, em Três Lagoas. A rede de postos atua há mais de 21 anos, no município, e atualmente, possui quatro postos de combustíveis.

O objetivo da festividade é promover a integração entre colaboradores e clientes. “É uma ação que promovemos há mais de cinco anos para que a comunidade fique mais próxima. Fazer esse tipo de evento, é muito gratificante e movimenta os postos”, frisou o proprietário da rede de postos 7 Mares, Luiz Carlos Vissoto.

Confira abaixo como foi a festa: