TVC em Casa: saiba os benefícios do Loteamento OT

O quatro ‘TVC em Casa’ do programa TVC Agora, desta quarta-feira (3), visitou o Loteamento OT, que já possui uma infraestrutura ideal para as famílias construirem um lar e viverem bons momentos.

O bairro OT está bem localizado em Três Lagoas e fica apenas cinco minutos do Centro. O Loteamento OT já possui asfalto e possibilita a realização do sonho da casa própria e sair do aluguel.

Continue Lendo...

Para a aquisição de um terreno no Loteamento OT há preços e opções acessíveis para pagamento. No bairro onde fica o loteamento já possui construções como casas, farmácia, padaria e oficina mecânica.

Veja mais na reportagem abaixo: