O quatro TVC Empresa, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (9), visitou a nova loja Deisy Sobral Brand. Um espaço especial para as mulheres três-lagoenses, que vão encontrar muitas novidades de confecção, looks despojados e acessórios.

A loja fica na, rua João Carrato, 191, no Centro de Três Lagoas.

Continue Lendo...

Confira como foi o TVC Empresa: