TVC Empresa: Jeep Enzo está com condições imperdíveis na compra do Compass e Renegade

O quatro TVC Empresa, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (19), visitou a Jeep Enzo, que com está condições imperdíveis com taxa a partir de 0% na compra do Jeep Renegade 1.3 Turbo T 270 2024 e do Jeep Compass Longitude T 270 2025. Ambos estão com negociação de supervalorização em carro usado, com 5 anos de garantia.

Segundo especialistas, o Renegade é uma escolha sólida para trajetos curtos e médios. Por outro lado, o Jeep Compass oferece um equilibro entre tamanho e praticidade. Um pouco maior que o Renegade, o Compass proporciona espaço interno para passeiros e bagagem, ideal para famílias grandes.

A Jeep Enzo atua há cinco anos em Três Lagoas, sempre focada em oferecer o padrão de atendimento Jeep para as cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A loja fica localizada na avenida Ranulpho Marques Leal, 429, no bairro Jardim Angelica, em Três Lagoas.

