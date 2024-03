TVC na Rua: moradores do bairro Jardim Oiti reclamam de alagamento

Com a chegada do Outono, o período de chuva, em Três Lagoas, tem consequências para os moradores, especialmente no bairro Jardim Oiti, onde muitos enfrentam alagamentos em várias áreas da cidade.

As famílias do bairro registraram imagens preocupantes das ruas Antoniel Cardoso e José Lopes Sejópolis, que se encontravam completamente inundadas.

