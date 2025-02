5 cuidados essenciais para manter os cabelos saudáveis durante os treinos

Aplicar um óleo leve ou leave-in antes de treinar ajuda a criar uma barreira protetora contra os danos causados pelo suor. Produtos com argan ou silicone são ótimos aliados para manter a hidratação.

Após se exercitar, é essencial lavar os cabelos para remover o acúmulo de suor e impurezas. Dê preferência a shampoos suaves e com pH balanceado, que limpam sem ressecar os fios.

O suor, o atrito e a exposição ao sol podem impactar a saúde dos fios, mas isso não significa que você precise abrir mão de um cabelo bonito e bem cuidado na sua rotina de exercícios. Com algumas práticas simples, é possível proteger os fios e manter a vitalidade capilar mesmo com treinos diários.

4. Enxágue os fios quando não puder lavá-los

Nos dias em que lavar o cabelo não for uma opção, um bom truque é enxaguar com água as áreas mais expostas ao suor. Isso ajuda a minimizar o ressecamento e a sensação de fios pesados.

5. Proteja os cabelos durante atividades ao ar livre

Se você treina ao ar livre, redobre os cuidados! Use bonés ou chapéus com proteção UV e aplique protetor solar capilar, especialmente na raiz e na linha de divisão do cabelo, para evitar danos causados pelo sol.

Com esses cuidados simples, seus cabelos permanecerão saudáveis e bonitos, independentemente da intensidade dos seus treinos!