Collab de Adidas e Jão esgota instantaneamente

O cantor Jão, ídolo de muitos jovens no Brasil, uniu forças com a adidas para lançar uma camiseta inspirada em seu single “Meninos e Meninas”, amplamente reconhecido por seus fãs como um hino da bissexualidade. Para marcar o lançamento, Jão também divulgou um videoclipe da música, e a estratégia foi um sucesso absoluto: em menos de dez minutos após o anúncio, a peça em tons de rosa e azul esgotou no site da marca, deixando mais de 25 mil pessoas em uma fila de espera para adquiri-la.

A camiseta, assinada pelo designer Albner Lus, cofundador da Korshi 01, foi originalmente concebida no ano passado para celebrar o Dia da Visibilidade Bissexual. O design viralizou após um post de Jão, levando a adidas a transformá-lo em um produto comercial.