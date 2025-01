Como usar a calça jeans flare dos anos 70

O jeans flare é uma daquelas peças que nunca saem de moda. Embora algumas pessoas sejam fãs dos modelos skinny ou baggy, outras não resistem ao charme retrô e à silhueta elegante da modelagem emblemática dos anos 70. Para este verão, o modelo volta com força total, mantendo a essência da década, mas com um toque contemporâneo. Peças em azul-claro, com cintura baixa, efeito lavado ou acabamentos desfiados são algumas das opções mais desejadas da temporada. Confira sete ideias de looks para incorporar essa tendência ao seu estilo!

1. Jeans flare clássico com sandália anabela

Quer um look que exale a vibe dos anos 70 e o frescor do verão? Combine o jeans flare clássico com sandálias de salto anabela. Para completar, aposte em uma blusa com babados que reforça o estilo boho, tendência que continua forte. Inspire-se nas passarelas da Chloé e libere a sua fashionista interior.

2. Efeito lavado e zíper central

Os modelos de cintura baixa dos anos 70, celebrizados por ícones como Jane Birkin, estão de volta com uma releitura moderna. Um jeans flare levemente ajustado, com efeito lavado e zíper central, é ideal para quem busca um visual despojado e atual com um toque de ousadia.

3. Jeans flare com cadarço e chinelos

Nada de previsível! Os modelos com cadarços ajustáveis substituem o tradicional zíper, criando um detalhe que rouba a cena. Combine com um top básico e chinelos para um look prático e estiloso, perfeito para um passeio casual ou um dia relaxante.