Cowboy Carter: 5 faixas que resumem o álbum do ano

Mais do que um tributo ao country, Cowboy Carter desafia barreiras e redefine o gênero , ampliando a representatividade de artistas negros em um território historicamente dominado por vozes brancas. A produção impecável, assinada por nomes como Raphael Saadiq , equilibra influências do soul, funk e country, resultando em um projeto ousado e autêntico.

Beyoncé fez história mais uma vez! Seu oitavo álbum de estúdio, Cowboy Carter, conquistou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2025 , reafirmando seu impacto na música global. Com 27 faixas , o disco explora um rico universo sonoro, misturando country, pop, R&B e hip-hop , criando uma fusão inovadora entre o tradicional e o contemporâneo.

Moradores relatam escuridão em diversos bairros e prefeitura promete solução com força-tarefa e ampliação do serviço

Bodyguard

Uma balada envolvente que mistura soft rock e country, criando uma atmosfera intimista e sentimental. A performance vocal impecável dá o tom perfeito à faixa.

Texas Hold ’Em

Vibrante e cheia de energia, essa música combina country pop e soul, garantindo um dos maiores hits do álbum e um verdadeiro hino para os fãs.

Levii’s Jeans

Ao lado de Post Malone, Beyoncé entrega um som sensual e envolvente, mesclando R&B e country, com uma pegada moderna que exala estilo e atitude.

Ya Ya

Com referências icônicas a These Boots Are Made for Walkin’, de Nancy Sinatra, e Good Vibrations, dos Beach Boys, essa faixa traz uma fusão irresistível de nostalgia e inovação.