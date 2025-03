Dia de cabelo ruim? Que nada! O messy hair está de volta

O estilo “acordei assim” retorna com força, e quem melhor para liderar essa tendência do que Prada e Miu Miu? Na passarela da Prada, os fios apareceram com frizz e aquele ar natural, mas sofisticado. Já a Miu Miu apostou em uma estética propositalmente desalinhada e excêntrica, reforçando a ideia de um look autêntico sem esforço aparente.

Prada Inverno 25/26

As francesas, conhecidas por sua elegância effortless, continuam sendo referência nesse estilo, mostrando que um cabelo levemente bagunçado transmite charme e personalidade. Afinal, um visual impecável demais pode até parecer entediante. Ninguém melhor do que Kate Moss para provar isso! A eterna musa do “bedhead chic” brilhou na Paris Fashion Week, reafirmando que o desarrumado tem seu próprio glamour.