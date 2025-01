Estilo e desempenho para todas as suas aventuras

Se você está planejando férias repletas de aventuras, do asfalto às montanhas, um item indispensável na sua mala é um tênis que combine conforto e durabilidade. Mas e se um único modelo pudesse atender a todas as ocasiões, seja para trilhas, escaladas ou passeios urbanos? Essa é a ideia por trás da linha MTE™ da Vans, que significa “Made For The Elements”.

Conhecida pelo solado icônico que conquistou skatistas no mundo todo, a Vans eleva o padrão ao criar produtos que enfrentam qualquer desafio sem abrir mão do estilo. A linha MTE™ foi projetada para oferecer conforto e segurança, refletindo os valores centrais da marca. Essa versatilidade faz do MTE™ Crosspath a escolha ideal para quem gosta de explorar desde paisagens urbanas até praias ou montanhas.

Sustentabilidade e inovação

A Vans segue firme em seu compromisso com a sustentabilidade, e o MTE™ Crosspath é um exemplo disso. Fabricado com materiais renováveis e reciclados, pelo menos 50% de sua composição vem de fontes sustentáveis. O solado intermediário, por exemplo, é feito de 50% de EVA biobased, derivado de plantas e certificado como produto biológico pelo USDA.