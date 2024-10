Guilherme & Benuto inicia divulgação do DVD “+Amor+Música”

Além disso, as vendas do DVD “+Amor +Música” já estão abertas para o show de lançamento, que acontecerá na Vibra São Paulo. Este é o sexto DVD da carreira de Guilherme & Benuto, trazendo 22 músicas inéditas e misturando o sertanejo com arranjos de violino, tocado por Benuto, e piano, por Guilherme.

Famosos pela autenticidade e inovação, a dupla manteve essa característica no novo trabalho. A música “Sujeito Homem”, composta em parceria com Renno Poeta, Jonatha Felipe e Higor Kaique, fala sobre um homem determinado a conquistar, mostrando que se destaca dos demais.

Guilherme e Benuto começaram a divulgar o novo projeto audiovisual ” +Amor +Música”, considerado o maior DVD da carreira dos irmãos, gravado em São Paulo, em setembro. O primeiro single, “Sujeito Homem”, já está disponível em todas as plataformas digitais.

O projeto conta com uma produção grandiosa, com uma estrutura de ponte, telões móveis e participações especiais. Desde a abertura, o público já pode sentir a magnitude do palco e a qualidade musical presente em todo o DVD.

Guilherme e Benuto, uma das duplas mais populares do sertanejo atual, acumulam quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em breve, eles iniciarão mais uma turnê internacional, com shows em Bruxelas (Bélgica), Londres (Inglaterra) e Lisboa (Portugal).