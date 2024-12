Kitten Heels: a tendência do verão 2025

Os kitten heels estão de volta e prontos para brilhar no verão 2025! Esses sapatos charmosos, que equilibram conforto, estilo e praticidade, são a pedida perfeita para quem quer arrasar sem abrir mão da funcionalidade.

Direto dos anos 1950, com aquele toque retrô que nunca sai de moda, os kitten heels estão bombando tanto nas passarelas quanto nas ruas, agora com versões moderninhas para todas as ocasiões.