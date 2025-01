Lola Young: a nova sensação do TikTok

O TikTok tem o poder de transformar artistas em fenômenos virais da noite para o dia, e foi exatamente isso que aconteceu com Lola Young. Aos 24 anos, a cantora e compositora britânica está conquistando cada vez mais espaço no cenário musical, especialmente depois do grande sucesso de sua faixa Messy na plataforma.

O início da trajetória

Nascida em Beckenham, no sul de Londres, Lola demonstrou talento para a música desde cedo. Aos seis anos, já estudava piano, guitarra e canto, e, aos 11, começou a compor suas próprias músicas. Sua paixão a levou até a BRIT School, famosa por revelar artistas como Adele e Amy Winehouse.

O primeiro passo oficial em sua carreira veio com o lançamento do EP Intro (2019), mas foi apenas em 2023, com o álbum de estreia My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely, que ela consolidou seu nome na indústria.

O impacto de Messy

Apesar de já ter lançado diversas músicas ao longo dos anos, foi com Messy que Lola Young atingiu um novo patamar de reconhecimento. Lançada em 2023, a canção se tornou um verdadeiro hit no final do ano, depois que a modelo Sofia Richie, filha de Lionel Richie, publicou um vídeo dançando a música ao lado do influenciador Jake Shane.