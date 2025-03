Mayhem: A nova era de Lady Gaga

Depois de meses de expectativa, Mayhem estreou na última sexta-feira (07/03), trazendo uma nova era visual e sonora para a cantora. Considerado seu trabalho mais autêntico e pessoal em anos, o disco mergulha em uma estética sombria e caótica, simbolizada por morcegos, luas, tons de roxo, preto e vermelho, além de vidros quebrados e emojis misteriosos.

As faixas refletem diferentes emoções, sem uma conexão linear, mas todas orbitam a ideia de reencontrar a si mesmo dentro do caos – quase como um renascimento de um ícone pop. Desta vez, Gaga conseguiu manter o álbum longe de vazamentos, deixando os fãs ainda mais ansiosos. O primeiro single, uma colaboração com Bruno Mars chamada “Die With Smile”, tem um forte apelo comercial, mas foi com as faixas “Disease” e “Abracadabra” que o público realmente foi à loucura. O anúncio de um show gratuito em Copacabana só consolidou o início da era Mayhem.

Lady Gaga sempre usou a moda como parte essencial de suas eras musicais, e Mayhem não foge à regra. Com cabelos escuros, maquiagem minimalista e sobrancelhas descoloridas, ela abraça um visual gótico e misterioso.