Piranha de cabelo: o acessório do momento!

Se depender do desfile de inverno 2025 da designer Sandy Liang, esse clássico acessório será indispensável na temporada. A estilista revisitou o item icônico dos anos 90 e trouxe uma versão maximalista, perfeita para prender coques soltos com um toque despretensioso — como se o penteado tivesse sido feito às pressas, no estilo “prendi e saí”.