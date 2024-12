A papete é a sandália do verão

Você já percebeu que a papete está de volta com força total, certo? Seja nas versões com velcro, em couro sofisticado inspirado na Chanel, ou no clássico estilo Rider, essa sandália polêmica com ares dos anos 90 retornou triunfante. E o melhor: ela tem se mostrado uma peça versátil, compondo looks fashionistas que vão muito além do estilo esportivo e confortável.

Com raízes que remontam às sandálias gladiadoras, a papete é um calçado milenar. Originalmente usada no dia a dia e até em batalhas, ganhou o formato que conhecemos hoje em 1774, quando a Birkenstock surgiu na Alemanha. Projetada inicialmente como um calçado ortopédico e funcional, a sandália foi aos poucos conquistando o universo da moda, tornando-se um ícone no mainstream. Prova disso é o IPO recente da Birkenstock, que alcançou um impressionante valor de mercado superior a 8,4 bilhões de dólares.