A saia balonê está de volta

E não estamos falando de um único estilo de saia. A tendência está de volta em diversas versões — mini, midi, longa e até em formato de vestido. Surgiu discretamente em passarelas de marcas como Miu Miu, Dior, Paloma Wool e Patou, além de aparecer no street style e em performances de artistas famosas. Agora, a saia balonê está, oficialmente, em todos os lugares, quer você goste ou não. Abaixo, mostramos como aderir a essa trend.

É inegável: quanto mais nostálgica e polêmica uma tendência, mais a moda se empenha em trazê-la de volta. Depois de explorarmos ao máximo as tendências dos anos 2000 com o revival da moda Y2K, é hora de outra peça icônica retornar aos holofotes — a saia balonê, que foi sucesso dos anos 1980 até o início dos anos 2000.

Entre as celebridades, a saia e o vestido balonê têm aparecido em várias formas. A empresária Kylie Jenner, por exemplo, adotou a minissaia como peça-chave de seu verão e até a incluiu na coleção mais recente de sua marca, Khy. Para quem vai fugir do frio em busca de calor em outras partes do mundo, essa é uma inspiração garantida.